Handball-Bundesligisten Magdeburg und Leipzig erhalten Lizenz

20.04.2017



Leipzig (dpa) - Die Handball-Bundesligisten SC Magdeburg und SC DHfK Leipzig haben die Lizenz für die kommende Saison ohne Einschränkungen erhalten. Das teilte die Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga GmbH am Donnerstag mit.

«Die neuerlich positive Lizenzentscheidung zeigt, dass wir in Magdeburg nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich und organisatorisch weiter auf dem richtigen Weg sind. Wir haben aber den Anspruch, in Zukunft wirtschaftlich noch weiter zu wachsen, nicht nur um unsere Position in der Liga zu behaupten, sondern auch, um noch näher an die TOP-Clubs heranzukommen und somit zudem die Grundlage für eine weitere sportliche Entwicklung zu schaffen», sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Auch die Zweitligisten EHV Aue, Dessau-Roßlauer HV und ThSV Eisenach erhielten die Zulassungen, wenn auch teilweise mit Auflagen. Genaue Angaben dazu machte die HBL aber nicht.

Zweitliga-Schlusslicht Empor Rostock erhielt vorbehaltlich der sportlichen Qualifikation die Lizenz unter einer aufschiebenden Bedingung. Der Club muss binnen bis zum 4. Mai 2017 die Bedingung zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfüllen. Ansonsten geht es für Rostock in die 3. Liga. Aber Empor ist angesichts von 15 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz praktisch ohnehin schon abgestiegen.