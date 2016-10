Handball-CL: Leipzig verliert auch in Budapest

erschienen am 29.10.2016



DHB-Pokalsieger HC Leipzig hat in der Champions League der Frauen im dritten Gruppenspiel die dritte Niederlage kassiert. Beim ungarischen Spitzenklub FTC Budapest verlor das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Norman Rentsch mit 22:26 (11:12) und hat kaum noch Chancen, die Hauptrunde zu erreichen. Das nächste Spiel bestreitet der HCL am 6. November in der Arena Leipzig gegen Budapest.

Ohne seine am Rücken verletzte Spielführerin und Torjägerin Karolina Kudlacz-Gloc und nach wie vor auch ohne Nationalspielerin Saskia Lang trat der HCL in Budapest an. Der HCL hielt lange Zeit gut mit und lieferte dem großen Favoriten ein Spiel auf Augenhöhe. Als aber Nationalspielerin Anne Hubinger nach der dritten Zeitstrafe in der 44. Minute auf die Tribüne musste, zogen die Gastgeberinnen schnell auf vier Tore davon und hielten den Vorsprung bis zur Schlusssirene.

Beste Werferinnen des HCL waren Linkshänderin Hubinger mit fünf sowie Shenia Minevskaja und Nele Reimer mit jeweils vier Treffern. Nationaltorhüterin Katja Kramarczyk bewahrte ihre Mannschaft mit etlichen spektakulären Paraden vor einer höheren Niederlage.