Handball-CL: Rhein-Neckar Löwen unterliegen Tabellenschlusslicht

erschienen am 01.12.2016



Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat in der Champions League einen Sieg aus der Hand gegeben und den Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe B verpasst. Die Löwen verloren beim Tabellenletzten HC Croatia Zagreb mit 21:25 (15:10) und liegen mit elf Punkten aus neun Partien auf Rang vier.

Nach einer souveränen ersten Hälft verschenkten die Löwen nach der Pause ihre Fünf-Tore-Führung und gerieten in Rückstand. In den ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte gelang den Löwen nur ein Tor.

Für die Kroaten ist es erst der zweite Sieg in neun Spielen. Bester Werfer der Löwen war mit fünf Toren Dejan Manaskov. Bei den Kroaten traf Igor Vori ebenfalls fünfmal.