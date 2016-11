Handball: Coburg muss auf Hagelin verzichten

erschienen am 24.11.2016



Die Handballer des HSC 2000 Coburg müssen mindestens sechs Wochen lang auf Kreisläufer Markus Hagelin verzichten. Wie das Bundesliga-Schlusslicht am Donnerstag mitteilte, wird der 27 Jahre alte Schwede nach einem Außenbandriss am Sprunggelenk operiert und erst in der Rückrunde wieder zur Mannschaft stoßen können.