Handball: EHV Aue feiert wichtigen Heimsieg gegen TUSEM Essen

erschienen am 28.05.2017



Aue (dpa) - Handball-Zweitligist EHV Aue hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Stephan Swat gewann am Sonntag ihr Heimspiel gegen TUSEM Essen mit 25:20 (15:9). Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat der EHV vier Punkte auf den ersten Abstiegsplatz, auf dem die SG Leutershausen rangiert. Marc Pechstein war mit sieben Treffern bester Auer Werfer, bei den Gästen überzeugte Richard Wöss mit neun Toren.

Vor 1250 Zuschauern starteten die Gastgeber hochkonzentriert in die Partie. In der 10. Minute traf Jan Faith zur 6:1-Führung. Essen kämpfte in der Folge vergeblich um den Anschluss und scheiterte dabei oftmals am starken EHV-Torhüter Erik Töpfer. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kevin Roch zum 15:9-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel drängte das Swat-Team auf die schnelle Vorentscheidung. Beim 20:11 (37.) durch Faith lag der EHV mit neun Treffern in Front. Davon konnten sich die Gäste nicht mehr erholen, so dass die zwei Punkte am Ende im Erzgebirge blieben.