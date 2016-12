Handball-EM: DHB-Frauen besiegen Schweden, verpassen aber das Halbfinale

erschienen am 14.12.2016



Die deutschen Handballerinnen haben bei der Europameisterschaft in Schweden das Halbfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler gewann zwar ihr letztes Hauptrundenspiel gegen den Gastgeber in Göteborg mit 28:22 (12:9). In die Runde der letzten Vier zog aber zwei Stunden später Frankreich mit einem 28:21 (15:12) gegen Serbien ein.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) spielt damit am Freitag (15.45 Uhr)gegen Rumänien um Platz fünf. Beste Werferin gegen Schweden war Emily Bölk mit fünf Treffern.