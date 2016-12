Handball-EM: Deutsche Damen mit Auftaktsieg gegen Niederlande

erschienen am 04.12.2016



Die deutschen Handballerinnen haben zum Auftakt der Europameisterschaft in Schweden einen überraschenden 30:27 (13:14)-Sieg gegen Vizeweltmeister Niederlande gefeiert. Beste Werferin der Auswahl im Team von Bundestrainer Michael Biegler, die am Dienstag auf den Olympia-Zweiten Frankreich trifft (20.45 Uhr/sport1.de), war Svenja Huber mit sieben Treffern.

Das deutsche Team legte vor etwa 2026 Zuschauern in Kristianstad druckvoll los, spielte jedoch in der Offensive zu ungenaue Pässe und ließ einige Tempogegenstöße zu, sodass die Niederländerinnen nach zwölf Minuten die Führung übernahmen und bis auf fünf Tore ausbauten.

Im zweiten Durchgang kamen bei den deutschen Frauen deutlich mehr Zuspiele an als noch im ersten Abschnitt. Hinten parierte Torhüterin Clara Woltering in wichtigen Phasen immer wieder Würfe und hielt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gut im Spiel.