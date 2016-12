Handball-EM: Deutschland besiegt Polen und zieht in die Hauptrunde ein

erschienen am 08.12.2016



Die deutschen Handballerinnen sind bei der Europameisterschaft in Schweden in die Hauptrunde eingezogen. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler feierte in Kristianstad gegen den WM-Vierten Polen mit 23:22 (12:10) im abschließenden dritten Vorrundenspiel ihren zweiten Sieg.

Svenja Huber war mit sieben Toren die beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die nun in Göteborg auf Gastgeber Schweden, Serbien und Spanien trifft.