Handball-EM: Gastgeber Schweden bangt um Halbfinal-Einzug

erschienen am 10.12.2016



Gastgeber Schweden muss bei der Handball-EM der Frauen um den Einzug ins Halbfinale bangen. Die Schwedinnen unterlagen in der deutschen Hauptrundengruppe in Göteborg dem Vize-Weltmeister Niederlande 30:33 (13:14) und haben damit weiterhin drei Punkte auf dem Konto. Schweden ist am Mittwoch abschließender Hauptrundengegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

Die Niederlande zogen durch den Erfolg mit vier Punkten mit dem deutschen Team gleich. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler hatte Serbien (3 Punkte) überraschend deutlich mit 26:19 (14:10) bezwungen.

Vier Punkte hat auch Frankreich nach einem 23:22 (10:14) gegen Spanien. Die Französinnen lagen lange Zeit zurück und erzielten erst Sekunden vor Schluss den Siegtreffer. Spanien ist ohne Punkt Schlusslicht. Die ersten beiden Mannschaften ziehen ins Halbfinale ein.