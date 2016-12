Handball-EM: Niederlande und Norwegen ziehen ins Finale ein

erschienen am 16.12.2016



Die Niederlande und Norwegen haben bei der Handball-EM der Frauen in Schweden das Finale erreicht. Vizeweltmeister Niederlande besiegte den dreimaligen Europameister Dänemark in Göteborg dank eines Zwischenspurts zu Beginn der zweiten Hälfte mit 26:22 (13:13). Titelverteidiger Norwegen setzte sich anschließend mit 20:16 (11:9) gegen den Olympia-Zweiten Frankreich durch.

Zuvor hatte Deutschland das Spiel um Platz fünf mit 22:23 (11:11) gegen Rumänien verloren. Das Finale findet am Sonntag (18.00 Uhr) ebenfalls in Göteborg statt, Dänemark und Frankreich duellieren sich im Spiel um Platz drei (15.30 Uhr).