Handball-EM: Titelverteidiger Norwegen feiert gelungenen Start

erschienen am 05.12.2016



Titelverteidiger Norwegen hat sein Auftaktspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen gewonnen. Der Weltmeister besiegte im schwedischen Helsingborg die Auswahl Rumäniens 23:21 (13:11). Zuvor hatte Olympiasieger Russland in der Gruppe D Kroatien mit 32:26 (16:13) bezwungen.

In Malmö gewann Dänemark im Spitzenspiel gegen Montenegro mit 22:21 (14:11) und gilt damit als Favorit auf Platz eins in Gruppe C. Bereits zwei Stunden zuvor hatte Tschechien überraschend Ungarn mit 27:22 (13:10) besiegt.

Am Dienstag empfängt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Olympia-Zweiten Frankreich (20.45 Uhr/sport1.de), der Sieger zieht sicher in die Hauptrunde in Göteborg ein.