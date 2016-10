Handball: Flensburg-Handewitt verlÃ¤ngert mit Olympiasieger Svan

Handball: Flensburg-Handewitt verlängert mit Olympiasieger Svan

erschienen am 05.10.2016



Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt kann auch in Zukunft auf Dienste von Rechtsaußen Lasse Svan setzen. Wie der Klub am Mittwoch vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona bekannt gab, wurde der Vertrag mit dem dänischen Olympiasieger um drei Jahre bis Juni 2020 verlängert.

Der 33-jährige Svan spielt seit 2008 für den Gewinner der europäischen Königsklasse von 2014.

"Lasse zählt in Angriff und Abwehr zu den besten Rechtsaußen der Welt und spielt jetzt schon seit Jahren auf einem unglaublichen Top-Niveau. Ich bin mir sicher, dass er dieses Niveau auch in den nächsten Jahren zeigen kann und wird", sagte Trainer Ljubomir Vranjes.