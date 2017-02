Handball: Flensburg festigt Tabellenführung

erschienen am 22.02.2017



Die SG Flensburg-Handewitt hat im Titel-Dreikampf der Handball-Bundesliga ihre Tabellenführung gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Ljubomir Vranjes besiegt am Mittwochabend die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:25 (15:12) und steht nun mit 39:3 Punkten an der Spitze.

Beste Werfer der Flensburger waren mit jeweils acht Toren Holger Glandorf und der Däne Anders Eggert. Bei Hannover war Europameister Kai Häfner mit sechs Treffern am erfolgreichsten. Durch die Niederlage rutschte Hannover vom sechsten auf den achten Platz ab (22:20 Punkte).