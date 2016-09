Handball: Flensburg verteidigt TabellenfÃ¼hrung

Handball: Flensburg verteidigt Tabellenführung

erschienen am 21.09.2016



Die SG Flensburg-Handewitt hat mit dem fünften Sieg im fünften Spiel die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Der Vizemeister gewann am Mittwoch gegen die MT Melsungen souverän mit 29:25 (16:11). Bester Werfer für Flensburg war Anders Eggert mit neun Treffern. Neben Flensburg (10:0 Punkte) sind lediglich die Füchse Berlin (6:0) noch ohne Niederlage.

Die Flensburger, die am Wochenende mit einem 21:17 bei Meister Rhein-Neckar Löwen ein erstes Ausrufezeichen gesetzt hatten, erwischten gegen den Vorjahresvierten Melsungen den klar besseren Start und führten schnell mit 6:1. Diesen Fünf-Tore-Vorsprung verteidigten die Gastgeber über weite Strecken souverän und ließen letztlich keinerlei Zweifel am Erfolg aufkommen.