Handball: Hannover drei Monate ohne Christophersen

erschienen am 06.09.2016



Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss rund drei Monate auf Ex-Nationalspieler Sven-Sören Christophersen verzichten. Der 31 Jahre alte Rückraum-Akteur hat beim 34:23-Auftaktsieg der Niedersachsen am Samstag in Göppingen eine Verletzung am Bandapparat im rechten Daumen erlitten und muss operiert werden.

Zudem hat Hannovers Este Mait Patrail den kleinen Finger der Wurfhand ausgekugelt, sein Einsatz am Samstag gegen die SG Flensburg-Handewitt ist fraglich.