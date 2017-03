Handball: Kiel löst Pflichtaufgabe gegen Gummersbach

erschienen am 08.03.2017



Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine Pflichtaufgabe in der Bundesliga ohne Mühe gelöst. Gegen Altmeister VfL Gummersbach siegte das Team von Trainer Alfred Gislason 34:21 (19:11) und hielt als Tabellenzweiter den Druck auf den am Mittwoch in der Champions League geforderten Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt aufrecht.

Der SC Magdeburg setzte seinen Siegeszug beim 27:21 (13:10) bei der MT Melsungen fort und feierte den achten Liga-Erfolg nacheinander. Das vom künftigen Bundestrainer Christian Prokop betreute Überraschungsteam SC DHfK Leipzig bezwang Schlusslicht HSC 2000 Coburg 33:28 (18:14) und verbesserte sich auf den sechsten Rang.

Kiel wurde von überforderten Gummersbachern nur selten vor Probleme gestellt und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. Top-Scorer der Kieler war Lukas Nilsson mit sieben Toren. Nikola Bilyk, dessen Vertragsverlängerung in Kiel bis 2022 kurz vor Spielbeginn per Videobotschaft verkündet worden war, steuerte sechs Tore bei.