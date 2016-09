Handball: Kiel siegt und schiebt sich auf Platz zwei

erschienen am 27.09.2016



Der THW Kiel um Europameister Andreas Wolff bleibt Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga auf den Fersen. Der Rekordmeister setzte sich zum Auftakt des sechsten Spieltags am Dienstag gegen das Tabellenschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten mit 26:23 (15:12) durch und verbesserte sich mit 10:2 Punkten vor├╝bergehend auf Platz zwei hinter Vize-Meister Flensburg (10:0). Auf Rang drei und vier lauern Klub-Weltmeister F├╝chse Berlin (8:0) und Meister Rhein-Neckar L├Âwen (8:2).

Bester Werfer der Kieler war der ├ľsterreicher Nikola Bylik. Die Balinger warten in der jungen Saison trotz einer k├Ąmpferischen Leistung in Kiel immer noch auf ihren ersten Liga-Sieg. Mit 1:11 Punkten stehen sie auf dem 18. und letzten Rang.