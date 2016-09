Handball-Klub-WM: FÃ¼chse Berlin stehen im Finale

Handball-Klub-WM: Füchse Berlin stehen im Finale

erschienen am 06.09.2016



Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist mit einer überzeugenden Leistung ins Finale der Klub-WM eingezogen und hat die Chance gewahrt, als erster deutscher Verein seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Bei der offiziellen Vereinsweltmeisterschaft besiegten die Berliner um Olympia-Bronzemedaillengewinner Silvio Heinevetter den katarischen Klub Al Sadd mit 32:26 (15:12).

Im Finale des "Super Globe" treffen die Füchse auf Paris Saint-Germain um Uwe Gensheimer. Die Franzosen setzten sich sich gegen Champions-League-Sieger Vive Targi Kielce aus Polen durch (29:25).

Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning sagte: "Unfassbar, ein zweites Mal in so einem Finale zu stehen. Paris hat die klare Zielvorgabe, in diesem Jahr alle Titel zu holen. Wir wünschen ihnen ab Freitag dabei viel Erfolg."