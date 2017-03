Handball: Lauge verlängert in Flensburg bis 2021

erschienen am 04.03.2017



Der dänische Handball-Nationalspieler Rasmus Lauge bleibt Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt noch mindestens vier Jahre erhalten. Am Rande der Champions-League-Partie gegen Lauges Heimatverein BSV Bjerringbro-Silkeborg gaben die Flensburger am Samstagabend die vorzeitige Verlängerung des ursprünglich bis 2018 befristeten Vertrages mit dem Rückraumspieler bekannt.

Der 25-jährige Lauge war im Sommer 2015 vom deutschen Rekordmeister THW Kiel an die Flensburger Förde gewechselt, es ist erst seine dritte Station als Profi. "Ich bin froh und stolz, dass Rasmus Lauge sich zu unserem Verein bekennt und wir diese zukunftsweisende Nachricht heute verkünden können", sagte Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "In seiner bisher kurzen Zeit hat Rasmus gezeigt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist."