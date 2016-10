Handball: Leipzig verliert auch zweites Spiel in der Königsklasse

erschienen am 21.10.2016



Die Handballerinnen des HC Leipzig haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der Champions League verloren. Der deutsche Pokalsieger erlitt beim mazedonischen Meister Vardar Skopje am Freitagabend eine herbe 24:41 (14:19)-Niederlage und ist nach dem 24:27 im Auftaktspiel beim russischen Meister HC Astrachanotschka in der Gruppe B klares Tabellenschlusslicht.

Der deutsche Meister Thüringer HC tritt am Samstag (13.30) in der Gruppe A bei Metz HB aus Frankreich an.

SID mh fk