Handball: Lemgo verlässt vor dem Saisonfinale die Abstiegsränge

erschienen am 07.06.2017



Der abstiegsbedrohte TBV Lemgo hat vor dem letzten Spieltag in der Handball-Bundesliga die Abstiegsränge verlassen und im Fernduell beim Saisonfinale den Bergischen HC unter erheblichen Druck gesetzt. Der zweimalige Meister Lemgo feierte am Mittwoch einen immens wichtigen 27:23 (12:12)-Sieg beim TSV Hannover-Burgdorf und verdrängte mit 21:45 Punkten den BHC (20:46) auf den 16. Tabellenplatz.

Damit kann der von Ex-Weltmeister Florian Kehrmann trainierte TBV den Klassenerhalt am Samstag aus eigener Kraft sicherstellen. Gegner ist der VfL Gummersbach (22:44), der wegen des Lemgoer Sieges selbst theoretisch noch absteigen kann. Gleiches gilt für den punktgleichen TVB Stuttgart.

Beide Klubs sind aber jeweils zwei Punkte besser und weisen eine um 28 beziehungsweise 15 Treffer bessere Tordifferenz auf als der BHC, der Hannover-Burgdorf im letzten Saisonspiel empfängt.

Die HBW Balingen-Weilstetten und der HSC 2000 Coburg stehen bereits als Absteiger fest.