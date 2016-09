Handball: LÃ¶wen und Flensburg starten mit klaren Siegen in die Saison

Handball: Löwen und Flensburg starten mit klaren Siegen in die Saison

erschienen am 03.09.2016



Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt haben den Auftakt in die neue Bundesligasaison souverän gemeistert. Die Mannheimer setzten sich am Samstag erneut gegen Pokalsieger SC Magdeburg 29:20 (14:7) durch. Bereits am Mittwoch hatten die Löwen beim Supercup über die Magdeburger triumphiert. Flensburg gewann gegen Aufsteiger HC Erlangen deutlich mit 35:23 (17:11).

Bester Werfer aufseiten der Löwen war Gudjon Valu Sigurdsson mit sechs Treffern, für Magdeburg traf Nemanja Zelenovic ebenso häufig. Bei den Flensburgern trafen gleich vier Spieler fünfmal: Holger Glandorf, Johan Jakobsson, Kentin Mahé und Lasse Svan.

Aufsteiger TSV GWD Minden startete mit einem Erfolgserlebnis. Die Ostwestfalen bezwangen den TBV Lemgo denkbar knapp 27:26 (14:10). Olympia-Bronzemedaillengewinner Julius Kühn steuerte drei Treffer zum Sieg bei. EHF-Cup-Gewinner Frisch Auf Göppingen enttäuschte dagegen. Das Team von Trainer Magnus Andersson verlor gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 23:34 (11:17).

Knapp eine Woche nach dem überraschenden Aus im DHB-Pokal gegen den Zweitligisten TSG Ludwigshafen-Friesenheim gelang dem VfL Gummersbach beim 26:19 (13:7) gegen die HBW Balingen-Weilstetten ein erfolgreicher Saisonauftakt.

Bereits am Freitag hatten die Füchse Berlin mit einem 27:22-Auswärtssieg bei der HSG Wetzlar die Saison eröffnet.