Handball: Meister-LÃ¶wen entzaubern Aufsteiger Coburg

Handball: Meister-Löwen entzaubern Aufsteiger Coburg

erschienen am 07.09.2016



Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat Aufsteiger HSC 2000 Coburg am zweiten Saison-Spieltag entzaubert und damit seinen zweiten Sieg eingefahren. Der favorisierte Titelverteidiger setzte sich bei den Oberfranken vor 3274 Zuschauern mit 31:19 (15:10) durch. Ernüchternd für den HSC, der in seinem ersten Spiel der Vereinsgeschichte in der höchsten Spielklasse überraschend 25:20 beim Meisterschaftsvierten MT Melsungen gewonnen hatte.

Gegen die Löwen hielten die Gastgeber in den ersten 15 Minuten auch noch gut mit. Doch nach einem Rüffel von Trainer Nicolaj Jacobsen spielten die Gäste konsequenter und zogen zur Halbzeit verdient auf fünf Tore davon. Nach dem Wechsel standen die Hausherren nun ganz auf verlorenem Posten und wurden teilweise vorgeführt.

Gudjon Valur Sigurdsson (7) sowie Siebenmeter-Spezialist Andy Schmid (6/6) und der Olympia-Dritte Patrick Groetzki (5) waren die besten Werfer beim Sieger. Bei den Coburgern trafen Romas Kirveliavicius (8) und Linksaußen Steffen Coßbau (5) am besten.