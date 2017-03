Handball-Nationalspieler Theilinger verlängert in Erlangen

erschienen am 21.03.2017



Nationalspieler Nicolai Theilinger hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten HC Erlangen langfristig verlängert. Der 25 Jahre alte Linkshänder, der am Wochenende in den Länderspielen gegen Schweden seine ersten Auftritte im DHB-Trikot hatte, unterschrieb in Mittelfranken bis Sommer 2020.

"In unserer jungen Mannschaft steckt noch wahnsinnig viel Potenzial, und wir wollen gemeinsam immer noch besser werden", sagte Rückraumspieler Theilinger. "Er ist ein Gesicht unseres Erfolges und dem wollten wir unbedingt Rechnung tragen", sagte HC-Geschäftsführer René Selke.