Handball: Rhein-Neckar Löwen übernehmen Tabellenführung

erschienen am 24.05.2017



Die Rhein-Neckar Löwen haben einen wichtigen Schritt Richtung erfolgreicher Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga gemacht. Der deutsche Meister besiegte in einem Nachholspiel Abstiegskandidat TVB Stuttgart standesgemäß mit 30:21 (14:11) und übernahm vier Spieltage vor Saisonende mit 55:5 Punkten die Tabellenführung von der SG Flensburg-Handewitt (54:6).

Nationalspieler Hendrik Pekeler war mit sechs Toren vor 6756 Zuschauern bester Werfer der Gastgeber. Stuttgart (18:42) hat damit weiterhin nur einen Zähler Vorsprung auf den TBV Lemgo (17:43) auf dem ersten Abstiegsplatz.

Einen kleinen Rückschlag im Kampf um Platz drei haben die Füchse Berlin beim 25:25 (14:13) gegen den SC Magdeburg erlitten. Die Füchse liegen auf Rang vier nun zwei Punkte hinter Rekordmeister THW Kiel. Gut zwei Minuten vor dem Ende sah es beim 22:25 noch nach einer Berliner Niederlage aus. In der Schlusssekunde glich Nationalspieler Fabian Wiede aus.

Vorletzter bleibt derweil HBW Balingen-Weilstetten (17:45) nach einem 25:33 (12:15) beim HC Erlangen. Die TSV Hannover-Burgdorf verlor unterdessen gegen DHfK Leipzig mit 24:25 (15:11).