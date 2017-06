Handball: Schmid zum vierten Mal in Folge "Spieler der Saison"

erschienen am 10.06.2017



Spielmacher Andy Schmid vom alten und neuen Meister Rhein-Neckar Löwen ist zum vierten Mal in Folge zum besten Feldspieler der Handball-Bundesliga gewählt worden. Der Schweizer Nationalspieler bekam von den Trainern und Managern der 18 Vereine wie schon 2014, 2015 und 2016 in einer geheimen Abstimmung mit Abstand die meisten Stimmen.

Die Trophäe erhielt der 33-Jährige im Rahmen des letzten Saisonspiels der Löwen gegen die MT Melsungen am Samstag. Vor dem 34. Spieltag hatte Schmid 152 Tore und 89 Assists auf seinem Konto.