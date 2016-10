Handball: TorhÃ¼ter Christopher Rudeck verlÃ¤ngert beim Bergischen HC

Handball: Torhüter Christopher Rudeck verlängert beim Bergischen HC

erschienen am 13.10.2016



Handball-Bundesligist Bergischer HC hat den Vertrag mit seinem Torhüter Christopher Rudeck bis zum Sommer 2019 verlängert. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Rudeck war 2015 vom dänischen Klub Mors-Thy Handbold zum BHC gewechselt. "Ich fühle mich im Bergischen Land sehr wohl. Ich bekomme meine regelmäßigen Spielanteile, was für meine Entwicklung extrem wichtig ist - kurzum, ein optimales Paket", sagte der 22-Jährige.