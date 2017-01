Handball-WM: Frankreich mit nächstem Kantersieg, Katar startet mit Niederlage

erschienen am 13.01.2017



Handball-Rekordweltmeister Frankreich hat im zweiten Spiel der Heim-WM (11. bis 29. Januar) den zweiten Kantersieg gefeiert. Zwei Tage nach dem deutlichen 31:16 im Auftaktspiel der Gruppe A gegen Brasilien bezwang das Team um den zweimaligen Welthandballer Nikola Karabatic auch Japan mühelos mit 31:19 (17:9). Bester Werfer für den fünfmaligen Titelträger war Ludovic Fabregas mit sieben Toren.

Vize-Weltmeister Katar startete dagegen mit einer Niederlage. Der Asienmeister unterlag Afrikameister Ägypten in Paris mit 20:22 (8:11). Im zweiten Duell der Gruppe D hatte der viermalige Weltmeister Schweden keine Mühe mit dem krassen Außenseiter Bahrain und siegte mit 33:16 (18:5).

In der deutschen Gruppe C gab es zum Auftakt eine kleine Überraschung. Der EM-Zehnte Weißrussland musste sich in Rouen Chile mit 28:32 (14:14) geschlagen geben. Chile ist am Sonntag (14.45 Uhr/handball.dkb.de) Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Europameister Deutschland gewann sein WM-Auftaktspiel mit 27:23 (16:11) gegen Ungarn.