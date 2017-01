Handball-WM: Katar startet mit Niederlage

erschienen am 13.01.2017



Vize-Weltmeister Katar ist mit einer Niederlage in die Handball-WM in Frankreich gestartet. Der Asienmeister unterlag Afrikameister Ägypten in der Gruppe D in Paris mit 20:22 (8:11).

In der deutschen Gruppe C gab es zum Auftakt eine kleine Überraschung. Der EM-Zehnte Weißrussland musste sich in Rouen Chile mit 28:32 (14:14) geschlagen geben. Chile ist am Sonntag (14.45 Uhr/handball.dkb.de) Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).