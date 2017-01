Handball-WM: Norwegen erreicht Finale gegen Frankreich

erschienen am 27.01.2017



Norwegens Handballer haben erstmals ein WM-Finale erreicht. Der EM-Vierte besiegte im Halbfinale in Paris den zweimaligen Olympiasieger Kroatien mit 28:25 (22:22, 12:10) nach Verlängerung und trifft im Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr) an gleicher Stelle auf Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich. Ex-Weltmeister Kroatien kämpft am Samstag (20.45 Uhr) gegen Slowenien um Bronze.

Bester Werfer beim Sieger war Kreisläufer Bjarte Myrhol mit sechs Toren. Die Norweger, die zuvor noch nie eine Medaille bei einem Großereignis gewonnen hatten, waren bereits in der Vorrunde auf Rekordweltmeister Frankreich getroffen und mussten beim 28:31 ihre einzige Turnierniederlage hinnehmen.