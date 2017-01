Handball-WM: Weißrussland und Ungarn lösen Achtelfinal-Tickets

erschienen am 20.01.2017



Weißrussland und Ungarn haben bei der Handball-WM in Frankreich als letzte Mannschaften das Achtelfinal-Ticket gelöst. Der EM-Zehnte Weißrussland setzte sich in der deutschen Gruppe C mit 27:25 (15:13) gegen Ungarn durch und sicherten sich Platz drei. Den punktgleichen Ungarn war schon vor der Begegnung nach dem 26:25 (13:13)-Erfolg Saudi-Arabiens gegen Chile am Freitagnachmittag ein Platz in der K.o.-Phase nicht mehr zu nehmen.

Der deutsche Achtelfinalgegner Katar unterlag zum Abschluss der Vorrunde Olympiasieger Dänemark mit 29:32 (16:14). Hinter Dänemark sicherte sich der viermalige Weltmeister Schweden Platz zwei in der Gruppe D durch ein 33:26 (15:9) gegen Afrikameister Ägypten. Argentinien siegte zum Abschluss gegen Bahrain 26:17 (13:8). Beide Teams spielen aber nur noch um die Plätze 17 bis 24.