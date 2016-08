Handball: Wetzlar mehrere Monate ohne Holst

erschienen am 29.08.2016



Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss in den kommenden Monaten auf Linksaußen Maximilian Holst verzichten. Der 27-Jährige hatte sich beim 31:22-Pokalsieg gegen den HSC 2000 Coburg eine Knieverletzung zugezogen, die sich als Riss des vorderen Kreuzbandes herausstellte. Holst wird Ende der Woche in Köln operiert. Er hatte dieselbe Verletzung im linken Knie bereits im September 2014 erlitten.