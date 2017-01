Handballer mit souveränem Sieg gegen Rumänien

erschienen am 03.01.2017



Die deutschen Handballer sind mit einem souveränen Sieg in die heiße Phase der WM-Vorbereitung gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson bezwang den viermaligen Weltmeister Rumänien in Krefeld mit 30:21 (17:9). Bester Werfer war Patrick Groetzki mit sechs Toren.

Europameister Deutschland bestreitet seine Generalprobe für die WM in Frankreich (11. bis 29. Januar) am 9. Januar in Kassel gegen Österreich. WM-Auftaktgegner ist am 13. Januar Ungarn.