Handballerinnen bei EM auf Schützenhilfe angewiesen

erschienen am 13.12.2016



Die deutschen Handballerinnen können bei der Europameisterschaft in Schweden nicht mehr aus eigener Kraft ins Halbfinale einziehen. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte am Montag durch ein 20:20 gegen Schlusslicht Spanien die Tabellenführung in der Gruppe I eingebüßt und war auf den dritten Rang abgerutscht.

Um doch noch die Runde der letzten Vier zu erreichen, ist die Mannschaft von Trainer Michael Biegler auf Schützenhilfe angewiesen. Deutschland zieht ins Halbfinale ein, wenn ...

... die DHB-Auswahl das abschließende Hauptrundenspiel gegen Gastgeber Schweden am Mittwoch (18.30 Uhr/Sport1) gewinnt und die Niederlande oder Frankreich verlieren.

... Deutschland gewinnt und die Niederlande unentschieden spielt.

... die Handballerinnen unentschieden spielen und Frankreich sowie die Niederlande verlieren.