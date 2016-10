Hannawald ersetzt Siegmund

Nach 13 Jahren müssen sich die Zuschauer von Eurosport auf neue Kommentatoren im Skispringen einstellen.

erschienen am 27.10.2016



München. Seit Mittwoch ist es amtlich: Der Spartensender Eurosport gab per Pressemitteilung bekannt, dass die langjährigen Skisprungkommentatoren Dirk Thiele und sein Co Gerd Siegmund im kommenden Winter von Matthias Bielek (34/früherer Radio-Gong-Moderator und Sky-Reporter) sowie Sven Hannawald abgelöst werden. Damit bestätigte sich das Gerücht, das beim Sommer-Grand-Prix in Klingenthal Anfang Oktober in Skisprungkreisen diskutiert und in den sozialen Netzwerken bis heute zum Großteil heftig kritisiert wurde. Der vom US-Unternehmen "Discovery Communications" übernommene Sender setzt auf den Bekanntheitsgrad solcher Idole wie Hannawald.

Am Dienstag wurden der 73-jährige Potsdamer Thiele und Siegmund telefonisch vom TV-Sender über die personelle Veränderung informiert. Ob das Duo künftig weiter gemeinsam oder auch einzeln über andere Sportarten für Eurosport berichten wird, ist offen: "Nach 13 Jahren finde ich es natürlich sehr schade. Aber was soll ich machen? In jedem Fall hat es viel Spaß bereitet", erklärte Siegmund, der jüngst aus Zeitgründen sein Ehrenamt als Präsident des Thüringer Skiverbandes aufgegeben hatte. Als Repräsentant einer Skibrillenfirma sowie Manager der Skispringer Richard Freitag und Andreas Wank sei er nach wie vor an den Schanzen zu treffen. Erst recht zum Weltcup am 3./4. Dezember in Klingenthal, wo sich Siegmund bei der Vermarktung der Vogtland-Arena einbringt.