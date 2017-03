Hannover 96: Präsident Kind spricht Trainer Stendel Vertrauen aus

erschienen am 13.03.2017



Daniel Stendel bleibt mindestens ein weiteres Spiel Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. "Daniel Stendel sitzt gegen St. Pauli auf der Bank, er hat unser Vertrauen", sagte Präsident Martin Kind laut der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse. Der Bundesliga-Absteiger aus Niedersachsen tritt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in Hamburg an.

Am vergangenen Samstag hatte sich Hannover im ersten Spiel unter dem neuen Sportdirektor Horst Heldt gegen 1860 München ein 1:0 erkämpft und damit den Abstand zum Tabellenzweiten Union Berlin wieder auf zwei Punkte verkürzt. 96-Chef Kind hatte zuvor die Verantwortung für Stendels Schicksal auf Hannovers Trainerbank in Heldts Hände gelegt.