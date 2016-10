Hannover: Harnik vor Startelf-Comeback

erschienen am 25.10.2016



Angreifer Martin Harnik (29) von Fußball-Zweitligist Hannover 96 steht in der DFB-Pokal-Partie gegen Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky) vor seiner Rückkehr in die Startelf. "Ich weiß nicht, ob er 90 Minuten spielen kann. Aber ich gehe davon aus, dass er für die erste Elf bereitstehen wird", sagte Trainer Daniel Stendel. Harnik hatte zuletzt mit einem Muskelfaserriss und Wadenproblemen zu kämpfen, sein bisher letzter Einsatz in der Anfangsformation datiert vom 11. September.

Nach zwei Niederlagen in Serie will Hannover mit Harnik zurück in die Erfolgsspur finden. "Wir werden es besser machen, mutig spielen und den Gegner früh attackieren", sagte Stendel, der von einer Krise an der Leine nichts wissen will: "Ich bin überzeugt von unserem Weg und unserer Mannschaft."