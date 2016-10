Hannover: Präsident Kind von 96-Fans offenbar beleidigt und bedroht

erschienen am 30.10.2016



Präsident Martin Kind (72) vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist in der Vorwoche offenbar von Fans des Klubs massiv beleidigt und bedroht worden. Nach der Partie am 23. Oktober beim 1. FC Nürnberg (0:2) hatten Anhänger der Niedersachsen in einem Zug nicht nur randaliert, sondern auch üble Schmähgesänge gegen Kind, der ebenfalls mit dem ICE reiste, angestimmt. Dabei soll der Unternehmer auch mit dem Tod bedroht worden sein.

Die Bundespolizei Hannover hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen. Der Anfangsverdacht der Beleidigung und Bedrohung habe sich erhärtet, sagte ein Sprecher dem NDR. Das Verhältnis zwischen Kind und Teilen der Fanszene von Hannover gilt schon lange als angespannt.