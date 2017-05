Hannover setzt Konkurrenz unter Druck

erschienen am 05.05.2017



Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt und seine Konkurrenten unter Druck gesetzt. Der Bundesliga-Absteiger gewann zum Auftakt des 32. Spieltages beim 1. FC Heidenheim 2:0 (2:0) und verbesserte sich damit zunächst auf den zweiten Platz. Punktgleich mit 63 Zählern liegt Mitabsteiger VfB Stuttgart an der Spitze, der am Sonntag gegen Erzgebirge Aue wieder davonziehen kann. Der bisherige Zweite Eintracht Braunschweig (60) trifft im Spitzenspiel am Montagabend auf den Vierten Union Berlin (57).

Vor 13.000 Zuschauern war Martin Harnik bei den Gästen der Held des Abends. Der österreichische Nationalspieler stellte mit seinen Saisontoren 16 und 17 (16., 25.) bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Während Hannover auch im siebten Spiel unter Andre Breitenreiter ungeschlagen blieb und seinen ersten Auswärtssieg unter dem neuen Coach feierte, wartet Heidenheim in diesem Jahr noch auf seinen ersten Heimsieg.

Hannover, das ohne seinen an der Wade verletzten Kapitän Manuel Schmiedebach auskommen musste, war über das gesamte Spiel tonangebend. Bis auf eine Chance von Kapitän Marc Schnatterer (27.), der sein 100. Zweitligaspiel bestritt, hatten die Gastgeber nichts zu bieten.

Hannover hatte seinerseits durch Waldemar Anton und Edgar Prib weitere gute Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Bester Akteur bei den durchweg guten Gästen waren Harnik und Salif Sané, beim FCH wussten lediglich Torwart Kevin Müller und Robert Strauß zu gefallen.