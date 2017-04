Hansch schnürt den Doppelpack, Frahn trifft erstmals als Joker

Wer glaubte, der Ofen sei schon aus, hat sich geirrt. Ein kleines Hoffnungsfeuer brennt noch beim Chemnitzer FC. Nach dem 4:2 gegen Wiesbaden sogar wieder ein bisschen heller.

Von Thomas Scholze

erschienen am 17.04.2017



Chemnitz. Halleluja! Aufregend war's - und ein Happyend gab es auch. Mit 4:2 (2:2) gewann der Chemnitzer FC am Ostersamstag sein Drittligaheimspiel gegen Wehen Wiesbaden, robbte sich wieder bis auf vier Zähler an Relegationsrang drei heran und sendete vor dem Sachsenpokalhalbfinale Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr) gegen den FSV Zwickau das Signal: Es ist noch Leben in der Bude, Himmelblau ist nicht nur grau.

Neben sechs Toren hielt das Match für die 5532 Fans im damit einmal mehr recht spärlich besuchten Chemnitzer Stadion noch ein paar erstaunliche Erkenntnisse bereit. Die erste: Das Team von Sven Köhler hat Moral. Auch ein zweimaliger Rückstand ist kein Grund, die weiße Fahne zu hissen. Das ganz schnelle 0:1 durch Patrick Mayer (2.) beantwortete der CFC nach einer Viertelstunde durch Florian Hansch, das 1:2 von Schäffler (19.) zehn Minuten vor der Pause durch einen Kopfball von Dennis Mast. Die Vorarbeit zu beiden Chemnitzer Treffern hatte der diesmal bärenstarke Dennis Grote geleistet.

Zweite Erkenntnis: Die Chemnitzer Innenverteidigung funktioniert auch ohne Kevin Conrad. Schon nach vier Minuten humpelte der Kapitän mit einer Oberschenkelzerrung vom Platz. Berkay Dabanli und der für Conrad eingewechselte, absolut überzeugende Manuel Mbende managten die Abwehr, bügelten dabei so manche Nachlässigkeiten der Außenverteidiger (Cincotta und vor allem Bittroff) aus. Nicht verhindern konnte das Tandem im Zentrum, dass Schiedsrichter Tobias Fritsch in der 55. Minute auf den Elfmeterpunkt zeigte. Philipp Müller hatte Stefano Cincotta aus nächster Nähe an den angewinkelten Arm geschossen - ein fragwürdiger Pfiff. Aber nicht der erneute Rückstand, denn Mayer setzte den Ball links neben die Kiste von Kevin Kunz.

"Das war der Knackpunkt der Partie", meinte später Gästetrainer Rüdiger Rehm und war sich mit seinem Gegenüber einig. "Das sind die Momente, in denen ein Spiel in die eine oder andere Richtung kippt. Diesmal war es unsere", freute sich Sven Köhler. Die erstmalige Chemnitzer Führung besorgte wieder Florian Hansch (72.). Ein abgeblockter Schuss von Dennis Grote war vor Hanschs Füßen gelandet, der 21-Jährige zog sofort ab und freute sich nach dem fünften auch noch über sein sechstes Saisontor. "Ich bin dann gut, wenn ich keine Zeit zum Nachdenken bekomme", bekannte der wieselflinke Blondschopf, der gegen die Hessen aber auch zwei Großchancen liegen ließ. Weil er zu lange überlegte, was er mit dem Ball so alles anfangen könnte.

Für den Trainer war das Match die Bestätigung: Der CFC hat zwei gute Mittelstürmer. Erst eine Stunde vor dem Anpfiff hatte Köhler Hansch über seinen Startelfeinsatz, Daniel Frahn über seine Reservistenrolle informiert. Der 29-Jährige, etablierte Angreifer kam nach 78 Minuten für seinen Vertreter aufs Feld. Vergab eine Konterchance ziemlich kläglich, band aber dann in der Nachspielzeit höchstpersönlich den Sack mit dem 4:2 zu. Das Ende einer 15 Partien andauernden Durststrecke für Frahn und - man mag es kaum glauben - das erste Jokertor überhaupt in der Karriere des gebürtigen Potsdamers. "Mir sind etliche Steine von der Seele geplumpst", erklärte er später, "das ist eine Befreiung. Und es war absolut in Ordnung vom Trainer, Florian Hansch den Vorzug zu geben. Er hat es sich verdient, ich war ob meiner Torflaute ein bisschen von der Rolle. Das ist vorbei. Jetzt ticken die Uhren wieder von vorn los."

Den Pass zu Frahns Treffer hatte Anton Fink gespielt - eine der wenigen brauchbaren Aktionen des Routiniers an diesem Nachmittag. Weniger fehlerhaft, viel solider agierte da im Mittelfeld Julius Reinhardt. Noch eine Erkenntnis: Man sollte niemanden abschreiben, zu einer Mannschaft gehören mehr als elf Leute. Gerade vor dem wichtigen Pokalspiel eine Erinnerung zur rechten Zeit.