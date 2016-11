Hansch zurück nach Bautzen

Der Chemnitzer FC tritt am Freitag im Sachsenpokal beim Regionalligisten FSV Bautzen an. Das Ziel der Himmelblauen ist klar.

Von Knut Berger

09.11.2016



Chemnitz. Florian Hansch kennt auf der Sportanlage Müllerwiese in Bautzen wohl jeden Grashalm. Denn in der abgelaufenen Saison war der Stürmer des Chemnitzer FC an den Regionalligisten ausgeliehen. Am Freitag kann sich der 21-Jährige, der mittlerweile zu den Himmelblauen zurückgekehrt ist, erneut ein Bild über den Zustand des Bautzener Geläufs machen. Denn die Himmelblauen müssen beim FSV Budissa im Viertelfinale des Sachsenpokals (Anpfiff 19 Uhr) bestehen.

Das sich beide Teams gegenüber- stehen, erfuhr Hansch zunächst vom Gegner. "Unmittelbar nach der Auslosung rief mich Franz Pfanne an. Er ist Spieler beim FSV Bautzen, mit ihm habe ich nach wie vor regelmäßig Kontakt", sagt Hansch. Er stand mit Pfanne, der die Nachwuchsschule von Dynamo Dresden durchlief, in der vergangenen Saison gemeinsam auf dem Platz. Doch personell hat es im Sommer in Bautzen einen Umbruch gegeben. Viele Spieler gingen, neue Kicker kamen. Aktuell steht der FSV mit 8 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost. Doch von dieser Zwischenbilanz der Ostsachsen wird sich beim CFC niemand die Augen verkleistern lassen. "Sicherlich sind wir die Favoriten und wollen gewinnen. Doch ich erwarte ein enges Spiel und alles andere als einen Spaziergang. Trotz des personellen Umbruchs ist Bautzen ein kämpferisch starkes Team", sagt Hansch.

Eine Kostprobe dieser Qualitäten bekamen die Himmelblauen im März 2015 in Bautzen serviert, als sie im Halbfinale des Sachsenpokals schon einmal gegen den FSV bestehen mussten und damals nicht nur wegen des Dauerregens ein paar Probleme bekamen. Erst durch die beiden späten Tore von Tom Scheffel (75.) und Anton Fink (85.) konnte Chemnitz den Finaleinzug besiegeln. Wie ernst der CFC den Gegner nimmt, zeigt der Fakt, dass der Drittligist den FSV gleich mehrfach beobachtet hat. "Wir nehmen die Aufgabe äußerst konzentriert inAngriff und wollen natürlich eine Runde weiterkommen. Auf jeden Fall werden wir mit einem guten Plan in die Begegnung gehen", sagt CFC-Sportdirektor Stephan Beutel. Zudem stellte er klar, dass es keine Experimente personeller Natur geben werde. So sei es wahrscheinlich, dass die Startelf des Wiesbaden-Spiels, das der CFC 3:0 gewonnen hatte, auch in Bautzen beginnt.

Ob Kapitän Kevin Conrad, der sich vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Bremen II ein Schleudertrauma zuzog, bis Freitag wieder fit ist, gilt als fraglich. In dieser Woche absolvierte der Kapitän nur ein Teiltraining, dass insbesondere aus lockeren Läufen sowie Krafteinheiten, in denen vor allem der Oberkörper belastet wurde, bestand. "Ich bin grundsätzlich auf einem guten Weg", versichert der 26-jährige Innenverteidiger, das seine Genesung große Fortschritte mache. Florian Hansch, der im bisherigen Saisonverlauf bisher sowohl im Pokal als auch im Punktspielbetrieb jeweils ein Tor erzielte, dürfte wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen. Und nach dem Abpfiff hofft der Erdmannsdorfer dann darauf, dass sein Kumpel Franz Pfanne ihm zum Halbfinaleinzug gratulieren wird.

Voraussichtliche Aufstellung CFC: Kunz - Stenzel, Mbende, Reinhardt, Bittroff - Mast, Danneberg, Jopek. Grote - Frahn, Fink