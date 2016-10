Hasenhüttl sieht bei RB Leipzig noch viel Potenzial

erschienen am 21.10.2016



Trainer Ralph Hasenhüttl sieht beim nach sieben Bundesligaspielen ungeschlagenen Aufsteiger RB Leipzig weiteres Steigerungspotenzial. "Wir sind noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung. Wieviel Prozent noch fehlen, kann ich aber nicht genau sagen", sagte Hasenhüttl vor dem Heimspiel der Sachsen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen.

RB liegt vor dem Duell des achten Spieltags auf dem dritten Tabellenplatz. Ein Grund für Höhenflüge sei das jedoch nicht. "Unser Ziel bleibt, so schnell wie möglich 40 Punkte zu holen. Ich sehe keinen Grund, davon abzuweichen", sagte Hasenhüttl, der seine Mannschaft als äußerst gefestigt ansieht: "Auch eine Niederlage wird uns irgendwann nicht umwerfen, weil wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen werden."

Vier Siege und drei Unentschieden holten die finanzkräftigen Leipziger bislang in ihrer Premierensaison. Hasenhüttl überraschen diese Resultate nicht wirklich. "Ich sehe jeden Tag im Training, dass da sehr viel möglich ist mit der Truppe", sagte der 49-jährige Österreicher: "Wichtig ist, dass man sich jetzt nicht zurücklehnt. Wir legen auch immer den Finger in die Wunde, wenn mal etwas nicht so klappt, wie wir das wollen."

Gegen den Tabellen-13. Bremen wartet auf RB laut Hasenhüttl eine unangenehme Aufgabe. "Die Mannschaft zeigt durch den Trainerwechsel ein ganz anderes Bild. Ihre letzten drei Spiele waren sehr, sehr ordentlich", lobte Hasenhüttl und verriet seinen Plan für den nächsten Sieg: "Wir wollen den Gegner wieder so stressen, dass er Fehler macht."