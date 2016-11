"Hattrick" für Andreas Bretschneider

Turnen: Chemnitzer gewinnt bei Weltcup in Cottbus das Reckfinale - Kurz vor Weihnachten Schulteroperation

erschienen am 21.11.2016



Cottbus. Andreas Bretschneider vom KTV Chemnitz gewann am Sonntag beim Turn-Weltcup in Cottbus das Reckfinale. Mit dem 27-Jährigen, der bei Sven Kwiatkowski trainiert, telefonierte danach Martina Martin.

Freie Presse: Herzlichen Glückwunsch. Wie bewerten Sie persönlich diesen Erfolg?

Andreas Bretschneider: Für mich ist es ein ordentlicher Abschluss des Jahres. Es war ein cooler Wettkampf, toll auch, wie die Zuschauer mich gefeiert haben. Ich turne gern in Cottbus. Da holte ich ja 2013 meinen ersten Weltcupsieg am Reck, 2014 den zweiten. Jetzt war ich zum dritten Mal dabei und gewann am Reck zum dritten Mal - das gab es in der Geschichte dieses Turniers wohl noch nie.

Sind Sie selbst mit Ihrer Übung zufrieden?

Unter den aktuellen Bedingungen war sie okay. Der Japaner Yuya Kamoto vor mir hatte mit 15,100 Punkten ordentlich vorgelegt, nach meinem gelungenen Abgang bekam ich mit 15,166 ein klein wenig mehr. Da ich wegen meines Lehrganges bei der Bundeswehr kaum an die Geräte kann, hatte ich eine sichere Übung ohne mein eigenes Element vorbereitet und konnte diese auch zweimal gut zeigen. Ich wusste aber auch, mit einem Fehler gibt es keine Medaille.

Ist der Sieg für Sie ein wenig Balsam auf die Seele?

Nein, auf keinen Fall. Ich würde sagen der kleinste Tropfen auf den heißen Stein. Ich hatte mir für dieses Jahr bekanntlich - vor allem bei den Olympischen Spielen in Rio - viel mehr vorgenommen, wollte ins Finale. Aber es ist für die Zukunft gut zu wissen, dass ich auch mit wenig Training so eine starke Übung mit einem Ausgangswert von 6,6 bringen kann, inzwischen stabil dieses Niveau habe.

Wie geht es jetzt bis zum Jahresende für Sie weiter?

Unmittelbar nach dem Wettkampf bin ich mit dem Zug wieder nach Hannover, wo der Bundeswehrlehrgang stattfindet, gefahren. Er dauert jetzt noch vier Wochen. In 14 Tagen steht mit dem KTV Straubenhardt das Bundesligafinale an. Kurz vor Weihnachten, genau am 20. Dezember, lasse ich mich dann an der Schulter operieren.

Was glauben Sie ist im nächsten Jahr sportlich möglich?

Ich hoffe die Operation verläuft ohne Komplikationen. Danach werde ich eine intensive Reha absolvieren, aber nichts übers Knie brechen. Wenn es keine Probleme gibt, hoffe ich, dass ich nach einem halben Jahr wieder mit dem Training beginnen kann. Mein Ziel ist ein Start bei der Einzel-WM im Herbst.