Haus von NFL-Profi mit Hakenkreuz beschmiert

erschienen am 09.12.2016



Einbrecher sind in das Haus von NFL-Footballer Nikita Whitlock eingedrungen und haben die Innenwände mit rassistischen Graffitis beschmiert. Im Heim des Fullbacks der New York Giants wurde ein Hakenkreuz sowie "KKK", das Wort "Trump" und der Satz "Geh zurück nach Afrika" gesprüht. KKK steht für den Ku-Klux-Klan, ein Rassisten-Geheimbund. Die Polizei in Moonachie im US-Bundesstaat New Jersey hat Ermittlungen aufgenommen.

"Das steht uns 2017 bevor", sagte Whitlock WCBS-TV: "Unterdrückung, Gewalt, Rassismus, Hass, dafür darf kein Platz sein." Der 25-Jährige, seine Frau und die zwei Kinder waren nicht zu Hause, als die Diebe kamen. Es wurde Schmuck entwendet.

"Leute, die Donald Trump (künftiger US-Präsident, d.Red.) unterstützen und das wofür er steht, sind speziell. Ich glaube nicht, dass sie immer positiv denken", sagte Whitlocks Teamkollege Victor Cruz zum Vorfall: "Man muss vorsichtig sein. Wir befinden uns in einer unglücklichen Lage."