Hecking sieht Gladbach leicht im Vorteil: "Chancen 51:49 für uns"

erschienen am 10.03.2017



Dieter Hecking sieht Borussia Mönchengladbach nach dem ersten Akt im deutschen Duell in der Europa League leicht im Vorteil. "Da wir zu Hause spielen, stehen die Chancen 51:49 für uns", meinte der Coach des Tabellenneunten der Fußball-Bundesliga nach dem 1:1 (1:1) im Achtelfinalhinspiel bei Schalke 04 mit Blick auf die zweite Partie am kommenden Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) im Borussia-Park.

Auch wenn sich sein Team mit dem Auswärtstor von Jonas Hofmann (15.) eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel erarbeitete und bereits ein 0:0 zum Weiterkommen genügen würde, warnte Hecking: "Da kommt noch eine Menge Arbeit auf uns zu." Sein Schalker Kontrahent Markus Weinzierl gab zu: "Das Auswärtstor tut weh." Dennoch wollte der Coach der Königsblauen nach dem Ausgleich durch Guido Burgstaller (25.) die Hoffnung auf das Viertelfinale noch nicht aufgeben: "Wir sind noch nicht ausgeschieden. Es ist auf jeden Fall spannend."