Heidenheim erobert Rang zwei - FÃ¼rth wieder schwach

Heidenheim erobert Rang zwei - Fürth wieder schwach

erschienen am 15.10.2016



Der 1. FC Heidenheim hat sich in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festgesetzt. Das Team von Trainer Frank Schmidt kam am 9. Spieltag zu einem 2:0 (2:0)-Erfolg bei der SpVgg Greuther Fürth und verbesserte sich vorerst auf den zweiten Platz. Fürth präsentierte sich ähnlich schwach wie beim Debakel vor der Länderspielpause beim VfB Stuttgart (0:4) und muss sich in der Tabelle zunehmend nach unten orientieren.

Ben Halloran (14.) und Tim Kleindienst (19.) sorgten bereits früh für die beruhigende Führung der Heidenheimer, die bei beiden Toren von Fehlern der Franken profitierten. "Wir spielen sehr konstant und wollen weiter Punkte sammeln", sagte Kleindienst nach dem Abpfiff bei Sky.

Vor 7325 Zuschauern war Heidenheim von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, leistete sich zunächst aber zu viele Fehler im Spielaufbau. Besser machten es die Gäste nach der zähen Anfangsviertelstunde, als Fürths Rechtsverteidiger Khaled Narey den Ball am gegnerischen Strafraum leichtfertig an Marc Schnatterer verlor. Der FCH-Kapitän sprintete über das halbe Spielfeld und bediente Halloran mustergültig per Flanke. Beim 2:0 setzte sich Kleindienst per Kopf gegen drei Gegenspieler durch.

Fürth gelang auch nach dem Seitenwechsel zunächst nicht viel. Mittelfeldspieler Damjan Djokovic, der kurz zuvor verpflichtet worden war und gleich in der Startelf stand, machte kaum auf sich aufmerksam. Nach 58 Minuten war sein Debüt beendet. Heidenheim zog sich zunehmend zurück und lauerte auf Konter, ernsthaft in Gefahr geriet der Sieg nicht mehr.