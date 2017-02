Heidenheim mehrere Wochen ohne Halloran

erschienen am 13.02.2017



Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss in den kommenden Wochen auf Ben Halloran verzichten. Der australische Nationalspieler zog sich im Training einen Teilriss des Innenbandes am rechten Kniegelenk zu. Das gab der Klub nach einer Kernspinuntersuchung am Montag bekannt.

Der 24-Jährige wird voraussichtlich sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung stehen. Mittelfeldspieler Halloran erzielte in dieser Saison bei 15 Pflichtspieleinsätzen zwei Treffer.