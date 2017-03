Heldt: "Stendel am Samstag auf der 96-Bank"

erschienen am 06.03.2017



Trainer Daniel Stendel vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 bleibt vorerst im Amt. Dies bestätigte der neue 96-Manager Horst Heldt bei seiner Vorstellung am Montag in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

"Unser Coach wird definitiv am Samstag gegen 1860 München auf der Bank sitzen", sagte der Ex-Nationalspieler, schloss aber personelle Konsequenzen für die nähere Zukunft nicht aus: "Es geht für mich jetzt darum, schnell Eindrücke von den handelnden Personen zu gewinnen."

Der Bundesliga-Absteiger war nach einer 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende beim Karlsruher SC auf den dritten Platz zurückgefallen und muss um die sofortige Rückkehr in Liga eins bangen.

Wie 96-Präsident Martin Kind präzisierte, unterschrieb der 47-Jährige am Sonntag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020: "Horst Heldt bringt einen Haufen Erfahrung mit und ist der richtige Mann für eine Neuausrichtung." Heldt tritt die Nachfolge des bisherigen Sportdirektors Martin Bader an.