Helene Schäfer vor Weltcup-Debüt bei den Damen

Turnen: Chemnitzer Asse wollen in Stuttgart mit Blick auf die EM weiter punkten - Pauline Schäfer erhält Ticket

Von Martina Martin

erschienen am 17.03.2017



Chemnitz/Stuttgart. Der Weltcup an diesem Wochenende in Stuttgart gilt für die deutschen Turner als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur EM, die Ende April in Rumänien stattfindet. Aus Chemnitzer Sicht hat dabei Olympiastarterin Pauline Schäfer das Ticket so gut wie sicher. Cheftrainerin Ulla Koch legte sich bereits fest, dass die 20-Jährige zu ihren Kandidatinnen gehört. Jetzt fehlt nur noch die offizielle Bestätigung des Verbandes. Diese gibt es erst, wenn nach weiteren Qualifikationen alle Starter feststehen. Die WM-Dritte am Schwebebalken (2015) wurde zudem als eine von zwei Mehrkämpferinnen für den Weltcup ausgewählt. Ihre Schwester Helene bestreitet indes im Teamwettbewerb ihre Weltcuppremiere. Die 15-Jährige ist die Einzige, die gleich im ersten Damenjahr für diese internationale Bewährungsprobe nominiert wurde.

Bei den Herren ist indes noch keine Vorentscheidung gefallen. Ivan Rittschik vom KTV Chemnitz gehört zum Kreis der EM-Kandidaten. "Ich hoffe, er kann weitere wichtige Punkte sammeln. Für die Einzel-EM ist es wichtig, dass er vor allem am Pauschenpferd die Übung durchbringen kann", blickte sein Trainer Sven Kwiatkowski voraus. Beim Saisonauftakt vor zwei Wochen in Heilbronn hatte "Wanja" zwar den besten Mehrkampf gezeigt, aber leider an seinem Paradegerät gepatzt. Hingegen ist es für Florian Lindner schon ein Erfolg, dass er für die Team-Challenge eine Nominierung erhielt. Stuttgart ist übrigens ein gutes Pflaster für Chemnitzer. Sophie Scheder und Andreas Bretschneider, die verletzungsbedingt beide fehlen, gewannen 2016 die Mehrkämpfe.