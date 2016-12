Herber Dämpfer für Guardiola: 1:3 gegen Spitzenreiter Chelsea

erschienen am 03.12.2016



Herber Dämpfer für Pep Guardiola und Manchester City in der englischen Fußball-Premier-League: Im Spitzenspiel unterlagen die Citizens gegen Tabellenführer FC Chelsea 1:3 (1:0) und büßten wertvollen Boden auf die Londoner ein. Die Blues feierten den achten Sieg in Folge.

Mit 34 Punkten weist Chelsea jetzt vier Zähler Vorsprung vor dem Guardiola-Team auf. Verfolger FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) beim AFC Bournemouth und kann im Fall eines Sieges bis auf einen Punkt zu Chelsea aufschließen.

Ein Eigentor von Gary Cahill (45.) hatte die Elf von Teammanager Guardiola mit 1:0 in Führung gebracht. Torjäger Diego Costa (60.) glich für die Blues aus. Der Brasilianer Willian (70.) stellte mit einem Alleingang, den er mit dem 2:1 abschloss, die Weichen auf Sieg für die Gäste. Eden Hazard (90.) machte dann alles klar für Chelsea. City-Star Sergio Agüero und dessen Teamkollege Fernandinho sahen in der achten Minute der Nachspielzeit jeweils die Rote Karte.

Guardiola hatte die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané in der seiner Start-Elf aufgeboten; beide wurden in der zweiten Hälfte ausgewechselt. Der Ex-Bayern-Coach hatte seine Start-Elf auf insgesamt sechs Positionen gegenüber dem letzten Spiel verändert. City kassierte nach sechs Spielen wieder eine Pleite.